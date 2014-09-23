Aeromexico meldet soliden August

Im Berichtsmonat August 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,560 Millionen Fluggäste zu, das waren 12,3 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Aeromexico konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresaugust um 18,1 Prozent auf 2,658 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 13,8 Prozent auf 3,236 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 11,421 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 14,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Die Aeromexico Gruppe betreibt rund 119 Verkehrsflugzeuge.