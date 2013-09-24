Aeromexico meldet soliden August

Im Berichtsmonat August 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,389 Millionen Fluggäste zu, das waren 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Aeromexico konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresaugust um 8,7 Prozent auf 2,250 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 3,3 Prozent auf 2,845 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um vier Prozentpunkte auf 79,4 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 9,940 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 0,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.