Aeromexico meldet mehr Verkehr

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Verglichen mit dem Vorjahresmärz hat die Nachfrage bei Aeromexico um gut 15 Prozent auf 3,530 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um vierzehn Prozent auf 4,402 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent. Mit Aeromexico flogen im Berichtsmonat März 1,799 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 7,1 Prozent.

Im ersten Quartal 2018 konnte Aeromexico 5,192 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.