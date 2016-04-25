Aeromexico meldet mehr Verkehr

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Verglichen mit dem Vorjahresmärz hat die Nachfrage bei Aeromexico um knapp fünf Prozent auf 2,733 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um 6,2 Prozent auf 3,520 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent. Mit Aeromexico flogen im Berichtsmonat März 1,585 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent.

Im ersten Quartal 2016 konnte Aeromexico 4,493 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 2,3 Prozent.