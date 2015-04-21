Aeromexico meldet mehr Verkehr

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Verglichen mit dem Vorjahresmärz hat die Nachfrage bei Aeromexico um knapp vierzehn Prozent auf 2,604 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um 15,6 Prozent auf 3,313 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 78,7 Prozent. Mit Aeromexico flogen im Berichtsmonat März 1,575 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 10,5 Prozent.

Im ersten Quartal 2015 konnte Aeromexico 4,391 Millionen Passagiere an Bord begrüssen, dies entspricht einem Plus von knapp sieben Prozent.