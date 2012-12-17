Aeromexico meldet mehr Passagiere

Im Berichtsmonat November 2012 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,242 Millionen Passagiere zu, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

Aeromexico konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresnovember um 2,6 Prozentpunkte auf 1,948 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 4,8 Prozentpunkte auf 2,561 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 76,1 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 13,530 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,8 Prozentpunkte mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.