Aeromexico meldet mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat August 2018 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,938 Millionen Fluggäste zu, das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Aeromexico konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresaugust um sechs Prozent auf 3,921 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 6,4 Prozent auf 4,679 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 83,8 leicht verschlechtert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 14,704Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 6,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.