Aeromexico meldet mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat November 2017 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,751 Millionen Passagiere zu, das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Aeromexico konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresnovember um 19,7 Prozent auf 3,428 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 17,4 Prozent auf 4,184 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 18,834 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren fünf Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt 68 Verkehrsflugzeuge.