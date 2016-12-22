Aeromexico meldet mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat November 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,668 Millionen Passagiere zu, das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Aeromexico konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresnovember um neun Prozent auf 2,863 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 6,7 Prozent auf 3,564 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 17,941 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 4,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 130 Verkehrsflugzeuge.