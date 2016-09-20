Aeromexico meldet mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat August 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,782 Millionen Fluggäste zu, das waren 6,7 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Aeromexico konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresaugust um knapp zehn Prozent auf 3,213 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um knapp acht Prozent auf 3,816 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 13,024 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Die Aeromexico Gruppe betreibt mehr als 120 Verkehrsflugzeuge.