Aeromexico meldet mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat November 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,590 Millionen Passagiere zu, das waren neun Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Aeromexico konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresnovember um 10,4 Prozent auf 2,627 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 9,9 Prozent auf 3,340 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 78,7 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 17,115 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 9,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 120 Verkehrsflugzeuge.