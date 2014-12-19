Aeromexico meldet mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat November 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,459 Millionen Passagiere zu, das waren 3,3 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Aeromexico konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresnovember um 5,6 Prozent auf 2,380 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde ebenfalls um 5,6 Prozent auf 3,038 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung blieb bei 78,6 Prozent konstant. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 15,693 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 12,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Die Fluggesellschaft Aeromexico ist in Lateinamerika eine der grössten Fluggesellschaften und betreibt rund 119 Verkehrsflugzeuge.