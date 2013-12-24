Aeromexico meldet mehr Passagiere

Im Berichtsmonat November 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,412 Millionen Passagiere zu, das waren 13,5 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Aeromexico konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresnovember um 15,5 Prozent auf 2,255 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 11,9 Prozent auf 2,878 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 13,993 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 58 Verkehrsflugzeuge.