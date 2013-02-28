Aeromexico meldet mehr Passagiere

Im Berichtsmonat Januar 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,215 Millionen Passagiere zu, das war ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahresjanuar.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat die Nachfrage um 2,1 Prozentpunkte auf 2,029 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen. Das Angebot wurde um 5,3 Prozentpunkte auf 2,718 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 74,8 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 konnte Aeromexico 14,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.