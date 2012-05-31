Aeromexico meldet mehr Fluggäste

Im Berichtsmonat April stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,156 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von drei Prozentpunkten.

Aeromexico konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresapril um drei Prozentpunkte auf 1,816 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um vier Prozentpunkte auf 2,367 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent.