Aeromexico meldet mehr Fluggäste

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat April 2017 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,686 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.

Aeromexico konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresapril um 22,9 Prozent auf 3,177 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 10,5 Prozent auf 3,822 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 8,3 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico insgesamt 6,463 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.