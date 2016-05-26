Aeromexico meldet mehr Fluggäste

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat April 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,539 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozent.

Aeromexico konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,9 Prozent auf 2,585 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um vier Prozent auf 3,458 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 74,9 Prozent.