Aeromexico meldet mehr Fluggäste

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat April stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,512 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 11,6 Prozent.

Aeromexico konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresapril um 13,9 Prozent auf 2,537 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 18,7 Prozent auf 3,326 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent.