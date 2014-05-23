Aeromexico meldet mehr Fluggäste

Im Berichtsmonat April stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,355 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 16,7 Prozent.

Aeromexico konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresapril um 13,6 Prozent auf 2,802 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 23,8 Prozent auf 2,227 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 6,6 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent.