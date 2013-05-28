Aeromexico meldet mehr Fluggäste

Im Berichtsmonat April 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,161 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,4 Prozentpunkten.

Aeromexico musste im April einen rückläufigen Absatz hinnehmen, die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresapril um 0,9 Prozentpunkte auf 1,799 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde um 4,2 Prozentpunkte auf 2,468 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 73,2 Prozent. Aeromexico gehört zu der Luftfahrtallianz SkyTeam und betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.