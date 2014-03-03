Aeromexico meldet kräftiges Passagierwachstum

Im Berichtsmonat Januar 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,443 Millionen Passagiere zu, das waren 18,8 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat die Nachfrage um 21,6 Prozent auf 2,467 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen. Das Angebot wurde um 13,6 Prozent auf 3,086 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 5,3 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 konnte Aeromexico 15,488 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr.