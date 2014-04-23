Aeromexico meldet Verkehrsanstieg

Verglichen mit dem Vorjahresmärz hat die Nachfrage bei Aeromexico um 19,6 Prozent auf 2,289 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um 10,5 Prozent auf 2,866 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 5,9 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. Mit Aeromexico flogen im Berichtsmonat März 1,425 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 21,8 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 konnte Aeromexico 15,488 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr.