Aeromexico meldet Verkehrsanstieg

Verglichen mit dem Vorjahresmärz hat die Nachfrage bei Aeromexico um 0,8 Prozentpunkte auf 1,914 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um sechs Prozentpunkte auf 2,593 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,9 Prozentpunkte auf 74,1 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 konnte Aeromexico 14,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.