Aeromexico meldet Septemberzahlen

Im Berichtsmonat September 2012 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,137 Millionen Passagiere zu, das waren 0,6 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Aeromexico konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,1 Prozentpunkte auf 1,839 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 5,4 Prozentpunkte auf 2,553 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 72,1 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 11,038 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.