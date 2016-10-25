Aeromexico meldet Septemberzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat September 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,573 Millionen Passagiere zu, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Aeromexico konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresseptember um 12,6 Prozent auf 2,802 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 8,2 Prozent auf 3,484 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 14,597 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,6 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.