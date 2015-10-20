Aeromexico meldet Septemberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat September 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,417 Millionen Passagiere zu, das waren sechs Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Aeromexico konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresseptember um 9,8 Prozent auf 2,489 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 10,9 Prozent auf 3,221 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 13,962 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 9,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.