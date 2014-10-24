Aeromexico meldet Septemberzahlen

Im Berichtsmonat September 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,337 Millionen Passagiere zu, das waren 6,2 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Aeromexico konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresseptember um 13,3 Prozent auf 2,266 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 8,7 Prozent auf 2,903 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 12,758 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 13,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Die Aeromexico Gruppe betreibt rund 119 Verkehrsflugzeuge.