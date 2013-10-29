Aeromexico meldet Septemberzahlen

Im Berichtsmonat September 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,258 Millionen Passagiere zu, das waren 10,6 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Aeromexico konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresseptember um 8,7 Prozent auf 1,999 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 4,6 Prozent auf 2,670 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 75,1 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 11,199 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 1,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 57 Verkehrsflugzeuge.