Aeromexico meldet Passgierzunahme

Im Berichtsmonat Oktober 2012 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,251 Millionen Passagiere zu, das waren ein Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Aeromexico konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,1 Prozentpunkte auf 1,974 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 3,8 Prozentpunkte auf 2,620 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 75,6 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 12,289 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,1 Prozentpunkte mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.