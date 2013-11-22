Aeromexico meldet Passgierzunahme

Im Berichtsmonat Oktober 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,382 Millionen Passagiere zu, das waren 10,5 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Aeromexico konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 11,6 Prozent auf 2,202 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 10,7 Prozent auf 2,899 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 12,581 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 2,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 57 Verkehrsflugzeuge.