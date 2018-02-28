Aeromexico meldet Passagierwachstum

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Januar 2018 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,807 Millionen Passagiere zu, das waren 10,3 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat die Nachfrage um 19,7 Prozent auf 3,658 Milliarden Sitzplatzkilometer zugelegt. Das Angebot wurde um 16,5 Prozent auf 4,542 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung konnte um 2,1 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent verbessert werden.

Im Berichtsjahr 2017 konnte Aeromexico 20,666 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr.