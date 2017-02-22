Aeromexico meldet Passagierwachstum

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Januar 2017 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,638 Millionen Passagiere zu, das waren 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat die Nachfrage um 9,4 Prozent auf 3,057 Milliarden Sitzplatzkilometer zugelegt. Das Angebot wurde um acht Prozent auf 3,897 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung konnte um einen Prozentpunkt auf 78,5 Prozent verbessert werden.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Aeromexico 19,703 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahr.