Aeromexico meldet Passagierwachstum

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Januar 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,524 Millionen Passagiere zu, das waren 3,3 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat die Nachfrage um 10,2 Prozent auf 2,793 Milliarden Sitzplatzkilometer zugelegt. Das Angebot wurde um zehn Prozent auf 3,608 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung blieb mit 77,4 Prozent konstant.

Im Berichtsjahr 2015 konnte Aeromexico 18,769 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr.