Aeromexico meldet Passagierwachstum

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Januar 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,475 Millionen Passagiere zu, das waren 2,2 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat die Nachfrage um 2,8 Prozent auf 2,535 Milliarden Sitzplatzkilometer zugelegt. Das Angebot wurde um 6,3 Prozent auf 3,280 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2014 konnte Aeromexico 17,190 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahr.