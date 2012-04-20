Aeromexico meldet Passagieranstieg

Im Berichtsmonat März stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,259 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von neun Prozentpunkten.

Aeromexico konnte im März 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um sieben Prozentpunkte auf 1,898 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um sechs Prozentpunkte auf 2,447 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent. Das Wachstum zwischen dem nationalen und internationalen Verkehr hielt sich in etwa die Waage.