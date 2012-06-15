Aeromexico meldet Maizahlen

Im Berichtsmonat Mai 2012 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,225 Millionen Fluggäste zu, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresmai.

Aeromexico konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 2,5 Prozentpunkte auf 1,916 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 8,4 Prozentpunkte auf 2,527 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um fünf Prozentpunkte auf 75,9 Prozent. Aeromexico betreibt momentan rund 54 Verkehrsflugzeuge.