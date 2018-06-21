Aeromexico meldet Maizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Mai 2018 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,824 Millionen Fluggäste zu, das waren 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Aeromexico konnte im Mai stark zulegen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 9,9 Prozent auf 3,532 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 9,6 Prozent auf 4,375 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Aeromexico 8,819 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,9 Prozent.