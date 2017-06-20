Aeromexico meldet Maizahlen
20.06.2017 PS
Im Berichtsmonat Mai 2017 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,708 Millionen Fluggäste zu, das waren 3,7 Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Aeromexico konnte im Mai stark zulegen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 12,4 Prozent auf 3,213 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um zwölf Prozent auf 3,993 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Aeromexico 8,171 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.