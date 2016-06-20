Aeromexico meldet Maizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Mai 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,647 Millionen Fluggäste zu, das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Aeromexico konnte im Mai leicht zulegen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 0,5 Prozent auf 2,858 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 1,6 Prozent auf 3,566 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Aeromexico 7,679 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,8 Prozent.