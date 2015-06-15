Aeromexico meldet Maizahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Mai 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,642 Millionen Fluggäste zu, das waren 12,9 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Aeromexico konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 16,8 Prozent auf 2,843 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 13,4 Prozent auf 3,508 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent.