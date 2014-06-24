Aeromexico meldet Maizahlen

Im Berichtsmonat Mai 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,454 Millionen Fluggäste zu, das waren 18,7 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Aeromexico konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 25,2 Prozent auf 2,434 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 19,8 Prozent auf 3,094 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent.

Im Berichtsjahr 2013 konnte Aeromexico 15,488 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr.