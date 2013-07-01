Aeromexico meldet Maizahlen

Im Berichtsmonat Mai 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,225 Millionen Fluggäste zu, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresmai.

Aeromexico konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 1,4 Prozent auf 1,943 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 2,2 Prozent auf 2,583 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 75,5 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 konnte Aeromexico 14,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.