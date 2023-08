Aeromexico meldet Junizahlen

Im Berichtsmonat Juni 2012 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,239 Millionen Fluggäste zu, das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Aeromexico konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um sieben Prozentpunkte auf 1,968 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 9,5 Prozentpunkte auf 2,564 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 7,178 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 6,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.