Aeromexico meldet Junizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juni 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,753 Millionen Fluggäste zu, das waren 5,8 Prozent weniger als im Vorjahresjuni.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 0,2 Prozent auf 3,681 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 2,3 Prozent auf 4,334 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf solide 84,9 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 10,291 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 3,6 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.