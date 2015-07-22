Aeromexico meldet Junizahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juni 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,565 Millionen Fluggäste zu, das waren 14,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Aeromexico konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuni um sechzehn Prozent auf 2,746 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 11,9 Prozent auf 3,390 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 9,110 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren knapp zehn Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.