Aeromexico meldet Junizahlen

Im Berichtsmonat Juni 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,367 Millionen Fluggäste zu, das waren 8,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Aeromexico konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuni um 16,3 Prozent auf 2,367 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 17,6 Prozent auf 3,028 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 8,286 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 17,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.