Aeromexico meldet Junizahlen

Im Berichtsmonat Juni 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,255 Millionen Fluggäste zu, das waren 1,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Aeromexico konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuni um 3,4 Prozent auf 2,035 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 0,4 Prozent auf 2,575 Milliarden Sitzplatzkilometer nur leicht ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 7,076 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 1,4 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Im Berichtsjahr 2012 konnte Aeromexico 14,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Aeromexico betreibt rund 55 Verkehrsflugzeuge.