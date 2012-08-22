Aeromexico meldet Julizahlen

Im Berichtsmonat Juli 2012 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,429 Millionen Fluggäste zu, das waren 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Aeromexico konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,9 Prozentpunkte auf 2,340 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 7,2 Prozentpunkte auf 2,842 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 8,607 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 5,6 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.