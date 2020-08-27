Aeromexico meldet Julizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juli 2020 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 513 Tausend Fluggäste zu (Vorjahr 1,917 Millionen), das waren Corona bedingt 73,2 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Aeromexico musste im Juli wegen der Corona Gesundheitskrise Federn lassen, die Nachfrage sank verglichen mit dem Vorjahresjuli um 80,4 Prozent auf 801 Millionen Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 67,1 Prozent auf 1,521 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 29,6 Prozentpunkte auf 58,5 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 5,220 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen (Vorjahr 12,208 Millionen), das waren 57,2 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.