Aeromexico meldet Julizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juli 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,917 Millionen Fluggäste zu, das waren 8,1 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Aeromexico musste im Juli Federn lassen, die Nachfrage sank verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,2 Prozent auf 4,079 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 1,9 Prozent auf 4,628 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch hohe 88,1 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 12,208 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,4 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.